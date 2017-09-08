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Украинского политзаключенного Олега Сенцова, который находился в колонии Якутска, могли перевести в колонию строгого режима в городе Иркутске.

Об этом сообщила российская правозащитница и журналистка Зоя Светова.

«Олега Сенцова по всей вероятности перевели из Якутска в Иркутскую колонию строгого режима», - написала она в Facebook.

Светова сообщила, что по слухам, это ИК-19.

«Вот уже два дня пресс-служба ФСИН отказывается это подтвердить. ОНК по Иркутской области тоже никак не могут это проверить», - отметила она.

Напомним, 25 августа 2015 года в Ростове-на-Дону Сенцов был осужден к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Он обвинялся в организации террористического сообщества и участия в нем, совершении террористического акта, а также по ряду других статей. Своей вины он не признал.

В феврале 2016 года адвокат Марк Фейгин сообщил, что Сенцова этапировали в Якутию.

«Сообщают, что Сенцова отправили не в Иркутск, а дальше, в Якутию. Это месть, определенно месть за непокорность», - заявил он.
ForUm

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