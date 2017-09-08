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Служба безопасности Украины задокументировала и предупредила проведение во Львове очередной фейковой акции, режиссированной в России, направленной на расшатывание ситуации в стране. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

По замыслу российской стороны, 6 сентября во Львове планировалось провести так называемое «собрание матерей участников АТО», во время которого подвергнуть критике государственную политику, в первую очередь на Востоке Украины, и призвать к прекращению антитеррористической операции на любых условиях.

По данным СБУ, организатор мероприятия, жительница Волыни и одна из ведущих функционеров «Русского культурного центра», за российских средства наняла в качестве участников рядовых граждан.

Оперативники спецслужбы задокументировали, что для «массовки» организаторы наняли за 400 гривен почти сто пенсионеров и студентов, которые должны были имитировать роли родственников участников антитеррористической операции.

«Ни одного члена семьи участников АТО среди протестующих не было», - подчеркнули в  СБУ.
ForUm

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