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Прокуратура Черногории обвинила двух российских разведчиков в организации и координации попытки в государственного переворота в стране из соседней Сербии.

Как сообщает Радио Свобода, двоих граждан России – Эдуарда Шишмакова (Широкова) и Владимира Попова, которые являются сотрудниками военной разведки ГРУ РФ, обвиняют в том, что они стояли за группой граждан Сербии и Черногории, которые планировали убить тогдашнего премьер-министра Мило Джукановича. 

Подсудимым инкриминируют «создание криминальной организации» с целью подорвать конституционный строй Черногории и помешать вступлению страны в НАТО.

По данным прокуратуры, двое упомянутых россиян являются оперативными сотрудниками военной разведки Кремля. Их также обвиняют в терроризме.

Граждане России находятся в розыске, их судят заочно.

Судебный процесс начался 19 июля в Подгорице, но его почти сразу остановили из-за того, что защита потребовала устранить прокуроров по этому делу.

Суд в Черногории 8 июня подтвердил обвинения против 14 подозреваемых в подготовке государственного переворота. Среди обвиняемых, кроме двух россиян, также двое пророссийских оппозиционных лидеров Черногории – Андрея Мандич и Милан Кнежевич, девять сербов и еще один гражданин Черногории.

Мандича и Кнежевича подозревают в организации преступной группы, которая, по данным прокуратуры Черногории, планировала устроить беспорядки, захватить госучреждения и убить тогдашнего премьера Милая Джукановича после окончания голосования на выборах 16 октября 2016.

Мандич и Кнежевич называют обвинения против них «фикцией».

Россия отрицает свою причастность как государства к этой попытке переворота, но активно поддерживает местные группы, которые выступали против вступления Черногории в НАТО.

Черногория стала 29-м членом НАТО на церемонии в Вашингтоне 5 июня.

 
ForUm

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