Черногория выдала международный ордер на арест двух россиян и трех сербов, подозреваемых в причастности к попытке государственного переворота с целью свержения правительства страны. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на прокуратуру.



Пять человек находятся в розыске по подозрению в террористической деятельности, которая предусматривала план убийства премьер-министра страны и захвата парламента в день выборов в октябре.



Двое россиян, как сообщается, члены российской военной разведки и якобы с территории соседней Сербии осуществляли слежку за тогдашним премьер-министром Черногории Мило Джукановичем.



Местные СМИ сообщили, что один из разыскиваемых сербов – Неманья Ристич, который появился на фотографии рядом с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым 12 декабря во время его визита в Белград.

Кремль отрицает свою причастность к политике в Черногории, но активно поддерживает местные политические группы, которые выступают против пронатовского правительства.



Власти Черногории заявили, что нет доказательств привлечения должностных лиц России в сговор против НАТО. Около 20 человек, в основном сербы и россияне, уже находятся под стражей в Черногории по обвинению к причастности к такой схеме.

Как сообщал ForUm, в начале декабря 2015 года члены НАТО приняли решение о начале переговоров о вступлении в альянс Черногории.

МИД РФ тогда назвал решение НАТО о переговорах с Черногорией по вступлению в альянс конфронтационным шагом, который вынуждает Москву к соответствующей реакции.