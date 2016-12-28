также в разделеМир
Второй черный ящик Ту-154 подняли на поверхность 38
Куба запретила культ личности Фиделя Кастро 40
В РФ возбудили дело после жестокого убийства медведя в Якутии 32
В Индии с рельсов сошли 14 вагонов пассажирского поезда: есть жертвы 14
США думают, как наказать Россию за кибератаки 28
Российские чиновники признали существование системы допинга в РФ 67
Синдзо Абэ первым из японских премьеров посетил Перл-Харбор 113
Скончалась актриса, сыгравшая принцессу Лею из «Звездных войн» 115
Кремль не отправляет в Турцию посла, которого ранее не приняла Украина 52
Министр обороны Израиля призвал евреев уезжать из Франции 526
Берлинский террорист бежал из города через Францию 41
Турецким СМИ запретили освещать расследование убийства посла РФ 88
Трамп назвал ООН клубом для приятного времяпровождения 79
Найден «черный ящик» разбившегося Ту-154 122
Джордж Майкл тайно тратил деньги на благотворительность 166
Главу одного из управлений «Роснефти» нашли мертвым в машине 70
ФСБ не нашла признаков теракта на борту Ту-154 98
В регионе РФ на Новый год запретили продажу спиртосодержащих жидкостей 93

Черногория выдала международный ордер на арест двух россиян и трех сербов, подозреваемых в причастности к попытке государственного переворота с целью свержения правительства страны. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на прокуратуру.

Пять человек находятся в розыске по подозрению в террористической деятельности, которая предусматривала план убийства премьер-министра страны и захвата парламента в день выборов в октябре.

Двое россиян, как сообщается, члены российской военной разведки и якобы с территории соседней Сербии осуществляли слежку за тогдашним премьер-министром Черногории Мило Джукановичем.

Местные СМИ сообщили, что один из разыскиваемых сербов – Неманья Ристич, который появился на фотографии рядом с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым 12 декабря во время его визита в Белград.

Кремль отрицает свою причастность к политике в Черногории, но активно поддерживает местные политические группы, которые выступают против пронатовского правительства.

Власти Черногории заявили, что нет доказательств привлечения должностных лиц России в сговор против НАТО. Около 20 человек, в основном сербы и россияне, уже находятся под стражей в Черногории по обвинению к причастности к такой схеме.

Как сообщал ForUm, в начале декабря 2015 года члены НАТО приняли решение о начале переговоров о вступлении в альянс Черногории.

МИД РФ тогда назвал решение НАТО о переговорах с Черногорией по вступлению в альянс конфронтационным шагом, который вынуждает Москву к соответствующей реакции.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

22
Теги
Ботинки зимние