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В конце прошлых суток основная активность российско-оккупационных группировок продолжала сохраняться на приморском направлении, сообщает пресс-центр штаба АТО.

Так, после 18:00 боевики 5 раз из крупнокалиберных пулеметов, гранатометов и стрелкового оружия обстреливали позиции ВСУ на подступах к Водяному. Под огонь из этого же вооружение попали украинские опорные пункты у Гнутово, Богдановки и Талаковки.

На донецком направлении вечером противник продолжил провокационные обстрелы наших укреплений в окрестностях Зайцево. Также в конце суток боевики дважды били из гранатометов и стрелкового оружия по Авдеевский промзоне.

На луганском направлении около 19:00 преступники выпустили 3 мины калибра 82 миллиметра возле Малинового.

Всего за минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 34 раза открывали огонь по позициям украинской армии. Из них 20 обстрелов характеризуются как неприцельные. Потерь среди наших военных нет.
ForUm

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