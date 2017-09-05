Не менее 60 человек стали жертвами урагана «Харви» в США. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на власти Техаса.

Ранее официально говорили о 47 погибших и двух десятках пропавших без вести.

В новые подсчеты включены те, кто погиб как непосредственно во время урагана, так и от его последствий, сообщает 112 Украина.

Отключения электричества лишило нескольких пожилых людей возможности пользоваться жизненно важным для них медицинским оборудованием. Наводнение также помешало медикам и другим экстренным службам оперативно выезжать на вызовы.

Напомним, ураган «Харви» обрушился на Техас в ночь на 26 августа.

От урагана и наводнения, которое он принес в южные штаты США, пострадали около 100 тыс. домов.

Губернатор Техаса Грег Эббот заявил, что для ликвидации последствий урагана «Харви» штату потребуется астрономическая сумма - порядка 180 млрд долларов.