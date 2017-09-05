также в разделеМир
США в Совбезе ООН заявили, что Ким Чен Ын напрашивается на войну 20
В Бельгии нашли тело пилота, выпавшего из вертолета на авиашоу 70
Принц Уильям и Кейт Миддлтон снова ждут ребенка 116
Польша может потребовать от Германии $1 миллиард репараций 42
В РФ предлагают высылать из страны за «нежелательное поведение» 59
Ущерб от урагана «Харви» оценили в $180 миллиардов 54
Кадыров заявил, что готов выступить против России 213
Южная Корея ответила на ядерные испытания КНДР ракетными запусками 125
Трамп заявил о готовности применить ядерное оружие 1459
Мэттис пообещал КНДР военный ответ в случае угрозы США 104
Совбез ООН собирается на экстренное заседание из-за ядерного испытания КНДР 144
В Грузии стартовали военные учения НАТО 67
Взорванная КНДР бомба была в 4-5 раз мощнее, сброшенной на Нагасаки 447
Меркель: Нормальный диалог с РФ возможен после выполнения «Минска» 114
КНДР объявила об успешном испытании водородной бомбы 219
Под Москвой на авиашоу разбился самолет 211
В Техасе на химзаводе произошел пожар 89
Трамп инициировал реформирование ООН 112

Не менее 60 человек стали жертвами урагана «Харви» в США. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на власти Техаса.

Ранее официально говорили о 47 погибших и двух десятках пропавших без вести.

В новые подсчеты включены те, кто погиб как непосредственно во время урагана, так и от его последствий, сообщает 112 Украина.

Отключения электричества лишило нескольких пожилых людей возможности пользоваться жизненно важным для них медицинским оборудованием. Наводнение также помешало медикам и другим экстренным службам оперативно выезжать на вызовы.

Напомним, ураган «Харви» обрушился на Техас в ночь на 26 августа.

От урагана и наводнения, которое он принес в южные штаты США, пострадали около 100 тыс. домов.

Губернатор Техаса Грег Эббот заявил, что для ликвидации последствий урагана «Харви» штату потребуется астрономическая сумма - порядка 180 млрд долларов.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

9
Теги
Туфли мужские летние 2017