Не менее 60 человек стали жертвами урагана «Харви» в США. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на власти Техаса.
Ранее официально говорили о 47 погибших и двух десятках пропавших без вести.
В новые подсчеты включены те, кто погиб как непосредственно во время урагана, так и от его последствий, сообщает 112 Украина.
Отключения электричества лишило нескольких пожилых людей возможности пользоваться жизненно важным для них медицинским оборудованием. Наводнение также помешало медикам и другим экстренным службам оперативно выезжать на вызовы.
Напомним, ураган «Харви» обрушился на Техас в ночь на 26 августа.
От урагана и наводнения, которое он принес в южные штаты США, пострадали около 100 тыс. домов.
Губернатор Техаса Грег Эббот заявил, что для ликвидации последствий урагана «Харви» штату потребуется астрономическая сумма - порядка 180 млрд долларов.
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