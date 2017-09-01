Около 100 тыс. домов пострадали от урагана «Харви» и наводнения, которое он принес в южные штаты США, заявил советник Белого дома.

Советник министерства внутренней безопасности Том Боссерт сказал, что Белый дом попросит конгресс предоставить экстренное финансирование, чтобы помочь пострадавшим, у многих их которых нет страховки, сообщает Би-би-си.

Дональд Трамп, как сообщается, пообещал выделить один миллион долларов из собственных средств.

Нефтеперерабатывающие заводы и трубопроводы закрыты, а на химическом заводе около Хьюстона произошел пожар.

Больнице города Бомонт, к востоку от Хьюстона, пришлось эвакуировать пациентов, так как прекратилась подача воды.

Военные вертолеты Сикорский UH-60 «Блэк Хок» были задействованы для эвакуации пациентов из отделения реанимации.

Губернатор Техаса Грег Эбботт сказал на пресс-конференции в среду, что штату необходимо более 125 миллиардов долларов от федерального правительства, для того чтобы справиться с последствиями урагана.

Том Боссерт из министерства внутренней безопасности сказал, что администрация президента Трампа предложит на рассмотрение конгресса вопрос о дополнительном финансировании восстановительных работ в Техасе. Он не сказал, о каких именно цифрах идет речь, но отметил, что оценки Эббота справедливы.

Вице-президент США Майк Пенс и другие члены правительства отправились в Техас на встречи с местными жителями, пострадавшим от наводнений.

Сам Дональд Трамп, как ожидается, вновь посетит Техас в субботу и, может быть, даже приедет в район Хьюстона.

Напомним, ураган «Харви» обрушился на Техас в ночь на 26 августа.

По последним данным, число жертв урагана и его последствий в США достигло 47 человек.