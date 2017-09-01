Число жертв урагана «Харви» и его последствий в США достигло 47 человек, власти Техаса продолжают операции по поиску пропавших без вести.

Ранее сообщалось о 37 жертвах.

В то же время местные власти продолжают поиски пропавших без вести, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

По словам мэра Хьюстона Сильвестра Тернера, в городе наблюдается улучшение ситуации, возобновлено движение общественного транспорта, в том числе, судоходного.

Напомним, ураган «Харви» обрушился на Техас в ночь на 26 августа. По данным метеорологов, это самый мощный шторм в США за последние 10 лет.