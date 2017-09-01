также в разделеМир
Собчак не собирается идти на выборы президента РФ 11
МИД Франции: КНДР готова к созданию баллистической ракеты большой дальности 19
Генконсульство РФ в Сан-Франциско прекращает работу 107
Генштаб: Во время учений РФ может пробить «коридор» в Калининград 94
США требуют от РФ закрыть консульство в Сан-Франциско 94
Британия после Brexit не будет выполнять обязательства ЕС перед Украиной 92
Число жертв урагана «Харви» возросло до 37 человек 79
Шредер объяснил, почему стремиться на высокий пост в «Роснефти» 77
Из-за «Харви» может взорваться химзавод 67
В Польше столкнулись поезда: 28 пострадавших 102
WSJ рассказала о связях Манафорта с Дерипаской 52
Более 260 миллионов детей школьного возраста не начнут обучение 77
Польский пловец впервые в истории переплыл Балтийское море 62
В Бельгии в результате взрыва в жилом доме пострадали 9 человек 64
Совбез ООН резко осудил ракетные запуски КНДР 52
Жертвами урагана в США стали уже 30 человек, введен комендантский час 71
Ким Чен Ын назвал последний запуск ракеты подготовкой к атаке на Гуам 246
Смоленская катастрофа: Польша вручила ноту послу РФ 131

Число жертв урагана «Харви» и его последствий в США достигло 47 человек, власти Техаса продолжают операции по поиску пропавших без вести.

Ранее сообщалось о 37 жертвах.

В то же время местные власти продолжают поиски пропавших без вести, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

По словам мэра Хьюстона Сильвестра Тернера, в городе наблюдается улучшение ситуации, возобновлено движение общественного транспорта, в том числе, судоходного.

Напомним, ураган «Харви» обрушился на Техас в ночь на 26 августа. По данным метеорологов, это самый мощный шторм в США за последние 10 лет. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

25
Теги
Туфли мужские летние 2017