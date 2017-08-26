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Мощный ураган «Харви», который, как ожидается, может привести к серьезным разрушениям в Техасе, достиг американского побережья. Президент США Дональд Трамп объявил режим стихийного бедствия в штате.

Первым под удар «Харви» попал небольшой техасский город Рокпорт с населением около десяти тысяч человек. Сообщается, что в окрестностях этого города уже разрушены несколько зданий. Внутри могут находиться люди, сообщает Би-би-си.

В мэрии рассказали, что в доме престарелых рухнула крыша, спасатели пока не могут добраться до людей.

Еще до того, как ураган набрал полную силу над материком, ветер начал валить деревья в Корпус-Кристи - крупнейшем городе штата Техас из числа тех, что находятся на побережье. Сейчас сообщается, что там тысячи людей остались без электричества.

Когда ураган еще приближался к берегу, ему была присвоена четвертая категория по пятибалльной шкале Сафира-Симпсона. Скорость ветра достигла 215 км/ч.

Тысячи жителей Техаса покинули свои дома.

Трамп написал в «Твиттере», что по просьбе губернатора штата подписал распоряжение об объявлении стихийного бедствия, что позволит федеральному правительству оказывать помощь пострадавшим районам.

Еще раньше президент США писал, что ураган «Харви» оказался больше и сильнее, чем предполагалось, и призвал граждан позаботиться о своей безопасности.

Согласно прогнозу, во время бури выпадет около метра осадков. Национальный центр ураганов США предупредил о возможных наводнениях в Хьюстоне и его окрестностях.

Губернатор Грег Эбботт, на чью просьбу о помощи откликнулся Трамп, говорил, что ураган «Харви» может стать самым разрушительным за последние 12 лет.

В 2015 году на южную Флориду обрушился ураган «Вильма». Он стал третьим по разрушительности после ураганов «Эндрю» и «Катрина», унеся жизни 87 человек.

В обращении к президенту Трампу губернатор Эбботт предупреждал, что штормовой ветер и большое количество осадков могут привести к миллиардным потерям и человеческим жертвам.

В Белом доме заявили, что Трамп, вероятно, посетит Техас в начале следующей недели.

В начале октября прошлого года ураган «Мэтью», вызвавший массовую гибель людей и сильнейшие разрушения на Гаити, привел к гибели десяти человек на атлантическом побережье США. Более миллиона американцев остались без электричества.

«Мэтью» оказался самым мощным в бассейне Карибского моря за последние десять лет, достигнув наивысшей пятой категории. Скорость ветра доходила до 230 км/ч.
ForUm

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