Губернатор Техаса Грег Эббот заявил, что для ликвидации последствий урагана «Харви» штату потребуется астрономическая сумма - порядка 180 млрд долларов.

Эббот отметил, что «Харви» причинил даже больший ущерб, чем ураган «Катрина», опустошивший Новый Орлеан в 2005 году.

Между тем глава Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям Брок Лонг предупредил, что пострадавшим от наводнения штатам не стоит рассчитывать на то, что их счета оплатит Вашингтон, сообщает Би-би-си.

Ураган «Харви», по словам Лонга, должен стать тревожным звонком для местных чиновников.

Тем временем в Техасе и соседней Луизиане, несмотря на то что вода еще не спала окончательно, уже ведутся восстановительные работы.

Напомним, ураган «Харви» обрушился на Техас в ночь на 26 августа.

От урагана и наводнения, которое он принес в южные штаты США, пострадали около 100 тыс. домов.