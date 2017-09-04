Губернатор Техаса Грег Эббот заявил, что для ликвидации последствий урагана «Харви» штату потребуется астрономическая сумма - порядка 180 млрд долларов.
Эббот отметил, что «Харви» причинил даже больший ущерб, чем ураган «Катрина», опустошивший Новый Орлеан в 2005 году.
Между тем глава Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям Брок Лонг предупредил, что пострадавшим от наводнения штатам не стоит рассчитывать на то, что их счета оплатит Вашингтон, сообщает Би-би-си.
Ураган «Харви», по словам Лонга, должен стать тревожным звонком для местных чиновников.
Тем временем в Техасе и соседней Луизиане, несмотря на то что вода еще не спала окончательно, уже ведутся восстановительные работы.
Напомним, ураган «Харви» обрушился на Техас в ночь на 26 августа.
От урагана и наводнения, которое он принес в южные штаты США, пострадали около 100 тыс. домов.
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