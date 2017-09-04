также в разделеМир
В РФ предлагают высылать из страны за «нежелательное поведение» 13
Кадыров заявил, что готов выступить против России 151
Южная Корея ответила на ядерные испытания КНДР ракетными запусками 71
Трамп заявил о готовности применить ядерное оружие 1246
Мэттис пообещал КНДР военный ответ в случае угрозы США 76
Совбез ООН собирается на экстренное заседание из-за ядерного испытания КНДР 97
В Грузии стартовали военные учения НАТО 63
Взорванная КНДР бомба была в 4-5 раз мощнее, сброшенной на Нагасаки 415
Меркель: Нормальный диалог с РФ возможен после выполнения «Минска» 92
КНДР объявила об успешном испытании водородной бомбы 211
Под Москвой на авиашоу разбился самолет 211
В Техасе на химзаводе произошел пожар 88
Трамп инициировал реформирование ООН 112
Генконсульство РФ в Сан-Франциско начали покидать сотрудники 138
Трамп попросил на ликвидацию последствий урагана $8 миллиардов 177
В Италии сгорела часть «фашистского» леса 120
От урагана «Харви» пострадали 100 тысяч домов 84
Собчак не собирается идти на выборы президента РФ 67

Губернатор Техаса Грег Эббот заявил, что для ликвидации последствий урагана «Харви» штату потребуется астрономическая сумма - порядка 180 млрд долларов.

Эббот отметил, что «Харви» причинил даже больший ущерб, чем ураган «Катрина», опустошивший Новый Орлеан в 2005 году.

Между тем глава Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям Брок Лонг предупредил, что пострадавшим от наводнения штатам не стоит рассчитывать на то, что их счета оплатит Вашингтон, сообщает Би-би-си.

Ураган «Харви», по словам Лонга, должен стать тревожным звонком для местных чиновников.

Тем временем в Техасе и соседней Луизиане, несмотря на то что вода еще не спала окончательно, уже ведутся восстановительные работы.

Напомним, ураган «Харви» обрушился на Техас в ночь на 26 августа.

От урагана и наводнения, которое он принес в южные штаты США, пострадали около 100 тыс. домов.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

21
Теги
Туфли мужские летние 2017