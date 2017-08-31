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Миссия ключевого кредитора Украины Международного валютного фонда начнет работу в Киеве 12 сентября.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на информированный источник в правительстве.

«Миссия МВФ ожидается 12 сентября», - сообщил собеседник агентства.

По его словам, представители Фонда проинспектируют выполнение нашей страной обязательств для очередного пересмотра программы расширенного финансирования EFF.

Как ранее сообщал ForUm, 11 марта 2014 года ключевой кредитор страны Международный валютный фонд одобрил новую четырехлетнюю программу сотрудничества с Украиной с объемом кредитования 17,5 млрд долл. Первый транш кредита в размере 5 млрд долл. Украина получила 13 марта.

Украина может получить пятый транш МВФ в размере до 1,9 млрд долл. осенью, а не летом, как планировалось ранее, заявил министр финансов Александр Данилюк.

 


 
ForUm

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