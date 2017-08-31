В Симферополе российские судебные приставы при поддержке силовиков вывезли церковную утварь из храма святых равноапостольных князей Ольги и Владимира Украинской православной церкви Киевского патриархата, сообщает Крим.Реалии.

По словам архиепископа Симферопольского и Крымского УПЦ КП Климента, приставы забрали крест, церковную утварь, раритетные иконы, столовую посуду из фарфора и богемского хрусталя, которые были подарены церкви, а также ковры. При этом описание вещей не проводилось, архиепископу не предлагали подписать акт об изъятии церковного имущества.

В числе изъятого было имущество с Часовни во имя Христа Спасителя и имущество с закрытого ранее севастопольского храма, отметил архиепископ Климент.

В Министерстве культуры Украины захвата храма Украинской православной церкви Киевского патриархата в аннексированном Крыму пока не комментируют.

В Украинской православной церкви Киевского патриархата возмущены действиями российских силовиков, которые блокируют симферопольский храм УПЦ КП. В заявлении патриархия назвала действия российских силовиков «нечестивыми», и выразила в связи с этим «решительный протест».

Как сообщил директор государственного предприятия «Национальное газетно-журнальное издательство» Андрей Щекун, имущество украинского храма в Крыму повредили.

Исполнительная служба РФ пока не комментирует происходящее.