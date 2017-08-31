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Украина призвала Польшу решить в духе добрососедства вопрос относительно изображения на новых польских паспортах Мемориала орлят, расположенного во Львове.

Об этом шла речь во время встречи главы МИД Украины Павла Климкина и главы внешнеполитического ведомства Польши Витольда Ващиковского, которая состоялась в рамках встречи стран Вышеградской группы и Восточного партнерства в Будапеште 31, сообщает пресс-служба МИД.

Отмечается, что министры предметно обсудили меры по укреплению безопасности в регионе Восточной Европы, прежде всего, в контексте российско-белорусских военных учений «Запад-2017» и укрепления оборонных возможностей НАТО.

Стороны пришли к общему мнению по углублению двустороннего политического диалога, в частности путем организации двусторонних встреч во время экономического форума в Кринице и визитов высокого уровня к концу текущего года.

Особое внимание уделено вопросам общей истории. Украинская сторона отметила противоречивость идеи относительно изображения кладбища орлят во Львове на новых польских паспортах и ​​подчеркнула необходимость решения этого вопроса в духе.

Напомним, 7 августа МИД Украины вручил ноту протеста послу Республики Польша в Украине Яну Пекло в связи с намерениями польской стороны разместить на страницах нового паспорта изображение Мемориала орлят во Львове.

Орлята – участники боев против ЗУНР (1918-1919 гг.) и против большевиков (1920 г.) –  были похоронены на Кладбище защитников Львова, которое является частью Лычаковского кладбища.

Польские журналисты, эксперты, деятели культуры и представители общественных организаций собирают подписи под обращением к министерству внутренних дел Польши, призывая исключить из конкурса иллюстраций для нового загранпаспорта изображения Мемориала орлят во Львове и Острой брамы в Вильнюсе.

Заместитель главы МИД Литвы Нерис Джерманас заявил, что Острая брама с изображением Марии находится на территории Литвы. Он добавил, что их достопримечательности не должны быть на официальных документах другого государства.
ForUm

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