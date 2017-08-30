По состоянию на 29 августа украинцев среди погибших или пострадавших в результате урагана «Харви» в штате Техас нет, сообщает посольство Украины в США на своей странице в Facebook.

«Посольство вместе с почетным консульством Украины в Хьюстоне продолжает тщательный мониторинг ситуации относительно граждан Украины, находящихся на территории последствий стихийного бедствия, и в случае необходимости готово оперативно отреагировать и оказать помощь», – сказано в сообщении.

Напомним, ураган «Харви» обрушился на Техас в ночь на 26 августа. По данным метеорологов, это самый мощный шторм в США за последние 10 лет.

По последним данным, количество погибших в результате урагана составило 30 человек.