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По состоянию на 29 августа украинцев среди погибших или пострадавших в результате урагана «Харви» в штате Техас нет, сообщает посольство Украины в США на своей странице в Facebook.

«Посольство вместе с почетным консульством Украины в Хьюстоне продолжает тщательный мониторинг ситуации относительно граждан Украины, находящихся на территории последствий стихийного бедствия, и в случае необходимости готово оперативно отреагировать и оказать помощь», – сказано в сообщении.

Напомним, ураган «Харви» обрушился на Техас в ночь на 26 августа. По данным метеорологов, это самый мощный шторм в США за последние 10 лет. 

По последним данным, количество погибших в результате урагана составило 30 человек.

 
ForUm

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