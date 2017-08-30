Совет Безопасности ООН, созванный на экстренное заседание в связи с запуском КНДР баллистической ракеты «Хвансон-12», назвал произошедшее «серьезной угрозой для безопасности всего мира». Об этом говорится в заявлении, принятом по итогам встречи.

Баллистические испытания Северной Кореи в заявлении квалифицируются как «возмутительные действия», которые должны быть «немедленно прекращены», сообщает УНИАН.

Совет Безопасности ООН потребовал от КНДР «полным, поддающимся проверке и необратимым образом» отказаться от всего имеющегося в арсенале страны ядерного оружия и существующих ядерных программ, незамедлительно прекратить все связанные с ними мероприятия и впредь не предпринимать никаких испытаний или провокаций.

Как ранее сообщал ForUm, 28 августа из окрестностей международного аэропорта Сунан в Пхеньяне военные КНДР запустили баллистическую ракету, которая пролетела над Японией и упала в Тихом океане.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын назвал последний запуск баллистической ракеты «прелюдией к сдерживанию Гуама».