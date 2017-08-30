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За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 21 раз открывали провокационный огонь, потерь среди украинских военных нет, сообщает пресс-центр штаба АТО.

«В конце прошлых суток ситуация в районе проведения АТО существенно не изменилась. Противник продолжал единичные и провокационные обстрелы наших позиций, используя преимущественно стрелковое оружие», – говорится в сообщении.

В частности, по данным штаба, определенное напряжение и в дальнейшем сохраняется в районе авдеевской промзоны. Здесь вечером и ночью боевики трижды открывали огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Также на донецком направлении под вражеский огонь из стрелкового оружия попали наши укрепления неподалеку Зайцево.

На приморском направлении российские наемники применяли крупнокалиберные пулеметы в окрестностях Водяного, Лебединского и Талаковки. Обстрелы были недолговременными.

На луганском направлении в конце суток сохранялась тишина.

Как сообщал ForUm, Трехсторонняя контактная группа согласовала прекращение огня на Донбассе с 25 августа.

28 августа канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон констатировали, что несмотря на договоренности, достигнутые в ходе разговора в «нормандском формате», ситуация на Донбассе не сильно улучшилась, и призвали стороны приложить больше усилий для полного прекращения огня.
ForUm

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