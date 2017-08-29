Бывшую начальницу отдела культуры Броварского горсовета Инну Савченко исключили из состава партии УКРОП.

Об этом сообщила руководитель пресс-службы партии Евгения Кравчук.

«Бывшая начальница управления культуры Броварского горсовета Инна Савченко больше не является членом УКРОПа. Она оставила партию из-за резонансного инцидента с картой Украины, которую вывесили на сцене, устроенной по случаю Дня Независимости. На карте, за печать которой отвечал департамент экс-укроповки, не было оккупированных Донбасса и Крыма», - написала она в Facebook.

Как сообщил председатель Киевской областной организации УКРОПа Владимир Майбоженко, заявление о выходе Савченко написала 27 августа, «осознавая, что ситуация, которая имела место накануне Дня Независимости, может негативно сказаться на репутации партии».

Просьбу чиновницы удовлетворили.

Напомним, 23 августа, в Броварах Киевской области местные власти на сцене, построенной для проведения мероприятий по случаю Дня Независимости Украины, вывесили баннер с картой без Крыма и части Донбасса.

В тот же день была уволена начальник отдела культуры Броварского городского совета Инна Савченко.