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В Белой Церкви в многоэтажке произошел взрыв, в результате которого травмирован  мужчина.

По данным пресс-службы полиции Киевской области, взрыв произошел сегодня, около 10:00, в квартире на втором этаже девятиэтажного дома.

Предварительная причина - взрыв природного газа. Взрывной волной выбиты окна на кухне и балконе.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции, сотрудники взрывотехнической службы и спасатели. Назначены экспертизы.

32-летний мужчина госпитализирован в больницу. 
ForUm

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