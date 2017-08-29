В Белой Церкви в многоэтажке произошел взрыв, в результате которого травмирован мужчина.
По данным пресс-службы полиции Киевской области, взрыв произошел сегодня, около 10:00, в квартире на втором этаже девятиэтажного дома.
Предварительная причина - взрыв природного газа. Взрывной волной выбиты окна на кухне и балконе.
Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции, сотрудники взрывотехнической службы и спасатели. Назначены экспертизы.
32-летний мужчина госпитализирован в больницу.
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