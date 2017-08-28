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Следствие отрабатывает несколько версий взрыва, произошедшего 24 августа на улице Грушевского в Киеве, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Отмечается, что по факту преступления внесены сведения в ЕРДР с предварительной квалификацией ч. 2 ст. 15, п. 5 ч. 2 ст. 115 УК Украины (покушение на умышленное убийство опасным для жизни многих лиц способом). 

«В рамках производства оперативными подразделениями устанавливаются свидетели и очевидцы происшествия, исследуются записи с камер видеонаблюдения, расположенных на прилегающей к месту преступления территории. К расследованию также привлечены сотрудники Службы безопасности Украины», – говорится в сообщении.

В прокуратуре также подчеркнули, что органом предварительного расследования в настоящее время отрабатывается несколько версий совершения преступления, среди которых покушение на жизнь военнослужащего из-за профессиональной деятельности, а также совершение преступления из хулиганских побуждений.

Напомним, 24 июля около 14:00 на улице Грушевского в Киеве произошел взрывПострадали три человека.  

Изначально следователи квалифицировали случившееся как покушение на убийство

Президент Петр Порошенко наградил медалью «За спасенную жизнь» военнослужащего Национальной гвардии Украины Сергея Добровольского, который оказал первую медицинскую помощь женщине, пострадавшей от взрыва на улице Грушевского. 
ForUm

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