Взрыв по улице Грушевского в Киеве следователи квалифицировали как покушение на убийство, сообщили ForUm’у в пресс-службе Нацполиции.

«Эксперты на месте происшествия изъяли остатки устройства и сейчас выясняют, что именно взорвалось – граната или самодельное взрывное устройство. Полиция установила и опрашивает очевидцев этого события», - сказал председатель Национальной полиции Сергей Князев.

По его словам, пострадала семья из трех человек. Они прибыли в столицу из другого региона. К счастью, взрывное устройство не попало на тротуар, а взорвалось в нескольких метрах. Пострадавшие госпитализированы.

Глава Нацполиции также отметил профессионализм двух бойцов воинской части №3030 Национальной гвардии Украины. Они в момент взрыва находились недалеко от места происшествия, поэтому мгновенно среагировали и предоставили домедицинскую помощь пострадавшим до прибытия медиков.

Следователи полиции Киева внесли в Единый реестр досудебных расследований информацию об открытии уголовного производства по ст. 15 и ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. На месте происшествия работает совместная следственно-оперативная группа полиции и Службы безопасности Украины.

Напомним, взрыв на улице Грушевского в Киеве произошел сегодня около 14:00. Пострадали три человека.