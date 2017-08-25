Президент Петр Порошенко наградил медалью «За спасенную жизнь» военнослужащего Национальной гвардии Украины Сергея Добровольского, который оказал первую медицинскую помощь женщине, пострадавшей от взрыва на улице Грушевского в Киеве, сообщает пресс-служба Главы государства.

Президент высоко оценил действия военного и проявленное мужество в первые минуты после инцидента. «Я вчера был удивлен вашими профессиональными действиями во время преступления, которое негодяи, преступники совершили против семьи Героя Украины. Вы не растерялись, взяли ситуацию под контроль и оказали первую необходимую помощь. И по моему твердому убеждению именно так должен действовать украинский воин», - сказал Порошенко.

Добровольский, в свою очередь, рассказал Президенту о подробностях первых минут после инцидента в центре столицы. Он вместе с сослуживцами возвращался в пункт постоянной дислокации их батальона, когда во время движения автобуса по улице Грушевского прогремел взрыв.

«Проезжая возле Кабинета Министров, мы увидели, что с правой стороны улицы на холме прогремел взрыв. На наших глазах, метров в 15-20 впереди. После взрыва женщина и мужчина упали», - сказал он.

Добровольская остановил служебный автобус и вместе с лейтенантом Никоновым подбежал к пострадавшим и предоставил им первую медицинскую помощь. По приказу капитана были выставлены 7 военнослужащих для окружения места происшествия и недопущения к нему посторонних лиц, также была вызвана карета скорой медицинской помощи и наряд патрульной полиции.

Глава государства еще раз поблагодарил капитана за профессионализм и попросил командование поощрить других служащих батальона НГУ воинской части 3030, которые также работали на месте происшествия.

«Я очень благодарен за то, что в решительные моменты, в опасности ты не растерялся, а проявил лучшие качества. Поздравляю с Днем независимости, с 26-й годовщиной и с высокой государственной наградой, как по мне - одной из самых христианских и наиболее почетных - медалью «За спасенную жизнь». Библия говорит, что если спас хотя бы одну жизнь, значит для этого надо было жить», - подчеркнул Президент.

Напомним, 24 июля около 14:00 на улице Грушевского в Киеве произошел взрыв. Пострадали три человека.

Следователи квалифицировали случившееся как покушение на убийство.