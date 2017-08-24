В результате взрыва на улице Грушевского в Киеве госпитализированы три человека, сообщает пресс-служба столичной полиции.

«В настоящее время установлено, что в больничные учреждения с телесными повреждениями доставили трех человек. Всем им оказывают необходимую медицинскую помощь. Информация об их состоянии уточняется», - сообщили в полиции.

На месте взрыва работают правоохранители, которые тщательно осматривают территорию, устанавливают свидетелей и очевидцев, а также камеры видеонаблюдения, которые могли зафиксировать момент взрыва.

Следователи начали уголовное производство по ст. 15 ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц) Уголовного кодекса Украины. Полиция устанавливает лиц, причастных к преступлению.

Напомним, взрыв на улице Грушевского в Киеве произошел сегодня около 14:00.