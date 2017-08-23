Специальный представитель США по делам Украины Курт Волкер подтвердил, что целью США является восстановление территориальной целостности Украины и ее суверенитета.

Выступая в ходе посещения Литвы в Вильнюсском университете на конференции о региональном лидерстве, он напомнил, что эти цели определил государственный секретарь США Рекс Тиллерсон, когда посещал Киев 9 июля, сообщает Радио Свобода.

Кроме того, по его совам, США имеют целью помочь установить безопасность для всех граждан Украины, независимо от их национальной или религиозной принадлежности.

Волкер обратил внимание, что на европейском континенте, «на расстоянии менее полутора часов полета на самолете», ныне «бурлит горячая война», и об этом нельзя забывать.

Чтобы остановить это, он призвал прежде всего достичь длительного и прочного режима прекращения огня.

Напомним, 21 августа в Минске состоялась встреча за закрытыми дверями спецпредставителя Госдепартамента США по делам Украины Курта Волкера и помощника президента России Владислава Суркова. Стороны обсудили пути урегулирования конфликта на Донбассе.

Сурков после встречи с Волкером заявил, что ситуация на Донбассе не устраивает ни одну из сторон.

23 августа Волкер присоединится к министру обороны США Джеймсу Мэттису на встречах с высокопоставленными должностными лицами Украины.