Спецпредставитель Госдепартамента США по делам Украины Курт Волкер 21 августа в Минске провел встречу с помощником президента России Владиславом Сурковым, сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Беларуси Дмитрий Мирончик.

По его словам, встреча, которая проходила за закрытыми дверями, началась около 14:00, а завершилась после 17:00. О ее итогах пока не известно, сообщает Радио Свобода.

Стороны обсудили пути урегулирования конфликта на Донбассе.

Общение с прессой у Волкера на 21 августа не было запланировано.

В посольстве США в Минске сообщили, что его брифинг для прессы состоится 22 августа в Вильнюсе, куда Волкер отбывает для переговоров с правительством Литвы по урегулированию украинского вопроса, в частности прекращения боевых действий на Донбассе.

Ожидается, что спецпредставитель США там расскажет и о своих переговорах с Владиславом Сурковым.

Напомним, специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер посетит Украину для встреч с властями 23 августа.