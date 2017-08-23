По данным расследования ФБР, бывший политтехнолог Партии регионов Пол Манафорт и его фирмы за десятилетие могли получить от 80 до 100 миллионов долларов от про-московских украинских и российских клиентов.

Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на американское издание Miami Herald.

Два источника, знакомые с данными расследования, сообщили, что следователи ФБР работают над подтверждением информации о том, что Манафорт и консалтинговые фирмы, которые он возглавлял, за десятилетие получил от 80 до 100 миллионов долларов от про-московских украинских и российских клиентов.

Источники также отмечают, что специальный советник ФБР Роберт Мюллер сосредоточился на изучении сложной финансовой картины Манафорта, пытаясь установить уклонялся ли он от выплаты налогов и участвовал ли в каких-либо схемах по отмыванию денег, а охота за его финансовыми отчетами через лабиринт оффшорных банковских счетов стала важным этапом расследования.

Напомним, по данным НАБУ, имя Пола Манафорта упоминается в документах «черной бухгалтерии» Партии регионов 22 раза и общая сумма выплат на его имя составляет более 12 млн долл.

Сам Манафорт отрицает получение денег.

По его словам, «все политические выплаты, которые направлялись ему, предназначались для команды (как местной, так и за рубежом), которая проводит для него опросы и исследования».

САП не нашла доказательств причастности Манафорта к «черной бухгалтерии» ПР.

Манафорт подал в Минюст США документы, свидетельствующие о получении им от Партии регионов в 2012-2013 годах 17 млн ​​долларов.