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Помощник президента РФ Владислав Сурков выразил удовлетворение состоявшейся в понедельник в Минске встречей со спецпредставителем Госдепа по Украине Куртом Волкером, назвав ее «полезной и конструктивной».

«Мы согласились, что текущая ситуация на юго-востоке Украины не может устраивать ни конфликтующие стороны, ни внешние силы, содействующие урегулированию, - сказал Сурков по итогам переговоров. - Дискуссия велась в тоне взаимного уважения и заинтересованности, честно, серьезно, без иллюзий и предвзятости. Приверженность минским соглашениям под сомнение не ставилась: обе стороны предложили свежие идеи и новаторские подходы по их реализации».

«Договорились о продолжении совместной работы. Определили темы для следующей встречи. Согласились с тем, что мирный процесс и на политическом треке, и в сфере безопасности может и должен идти быстрее», - сказал помощник президента РФ, сообщает ТАСС.

«Хорошая встреча», - подытожил он.

Напомним, встреча спецпредставителя США по Украине Курта Волкера с представителем России прошла в Минске в закрытом для прессы формате. 

Общение с прессой у Волкера на 21 августа не было запланировано.

Спецпредставитель США посетит Украину для встреч с властями 23 августа. 
ForUm

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