Специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер посетит Украину для встреч с властями 23 августа. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственного департамента США, передают Українські Новини.

«23 августа Волкер отправится в Киев, где присоединится к министру обороны Джеймсу Мэттису на встречах с высокопоставленными чиновниками Украины для обсуждения следующих шагов на дипломатических переговорах по восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины», - говорится в сообщении.

Напомним, 21 августа Волкер в Минске (Беларусь) встретится с представителем российского правительства для обсуждения ситуации в Украине.

После этого он отправится в Вильнюс (Литва), чтобы встретиться с высокопоставленными чиновниками и также обсудить развитие событий в Украине.

Министр обороны США Джеймс Мэттис 24 августа, в День Независимости Украины посетит Киев.