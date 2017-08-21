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Специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер посетит Украину для встреч с властями 23 августа. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственного департамента США, передают Українські Новини.

«23 августа Волкер отправится в Киев, где присоединится к министру обороны Джеймсу Мэттису на встречах с высокопоставленными чиновниками Украины для обсуждения следующих шагов на дипломатических переговорах по восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины», - говорится в сообщении.

Напомним, 21 августа Волкер в Минске (Беларусь) встретится с представителем российского правительства для обсуждения ситуации в Украине.

После этого он отправится в Вильнюс (Литва), чтобы встретиться с высокопоставленными чиновниками и также обсудить развитие событий в Украине.

Министр обороны США Джеймс Мэттис 24 августа, в День Независимости Украины посетит Киев
ForUm

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