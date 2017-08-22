Количество пожаров по Украине увеличилось вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, площади, охваченные огнем, увеличились в 1,8 раза. Об этом сообщил на заседании оперативного штаба ГосЧС о мерах по предотвращению и противодействию массовым пожарам в лесных массивах, на торфяниках и сельхозугодьях вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко.

«Больше всего зафиксировано пожаров в Днепропетровской, Запорожской, Одесской, Херсонской, Николаевской и Киевской областях. Также в этот перечень вошла и Житомирская область на границе с Беларусью. Мы должны усилить работу по превентивным мерам. Это в первую очередь вопрос совместного патрулирования, организованного на уровне глав ОГА, из представителей МВД, ГосЧС, экологов, волонтеров», - отметил Зубко.

По словам вице-премьера, в последнее время увеличилось количество и умышленных поджогов.

«Особенно это касается Донецкой и Луганской областей. По стране только 31 уголовное производство было открыто за неосторожное обращение с огнем или умышленный поджог. Поэтому я призываю органы местного самоуправления и МВД усилить работу с точки зрения выявления таких фактов. Мы не имеем права закрывать на это глаза», - заявил Зубко и предложил усилить административную ответственность за нарушение правил пожарной безопасности для всех владельцев сельскохозяйственных угодий.

Напомним, 20 августа около 14:55 на территории «Полесского природного заповедника» Копищанского лесничества в 14 квартале произошло возгорание лесного массива отдельными очагами на площади около 120 га (из них 2 га верхового).

18 августа около 10:00 возле села Дмитровка Петропавловского района на территории Петропавловского лесничества произошло загорание леса местами с переходом в верховой пожар.

На борьбу с пожаром привлекались: 155 человек, 38 единиц техники, в том числе 2 самолета АН-32П и вертолет Ми-8. Дополнительно привлекается личный состав Национальной гвардии в количестве 70 человек. Пожар гасили два дня.