Лесные пожары в Днепропетровской, Николаевской и Херсонской областях локализованы, проводится проливка отдельных очагов тления, сообщает пресс-служба ГосЧС.

По данным ведомства, в 12:30 в субботу, 19 августа, пожар на территории Петропавловского лесничества Днепропетровской области ликвидирован на площади 90 га.

По состоянию на 7:00 20 августа на территории Павлоградского лесничества, вблизи хутора Самарский, открытого горения нет, проводится проливка отдельных очагов тления.

18 августа около 10:00 вблизи села Дмитровка Петропавловского района на территории Петропавловского лесничества произошло возгорание лесной подстилки и хвойного леса на площади около 50 га.

При проведении воздушной разведки места пожара был обнаружен еще один очаг вблизи хутора Самарский.

Вчера, 19 августа, около 15:00 между селами Подстепное и Казачьи Лагеря Алешковского района на территории Днепровского лесничества Цюрупинского лесного хозяйства произошло возгорание лесной подстилки и хвойного леса местами с переходом в верховой пожар. В 06:30 20 августа пожар локализован на площади около 70 га (из них 40 га верховой пожар).

По состоянию на 7:00 20 августа продолжается тушение отдельных очагов тления.

К ликвидации пожара привлечены 140 человек и 51 единица техники. Работают два самолета АН-32П авиации ГосЧС и вертолет Ми-8 Вооруженных сил Украины.

По состоянию на 8:00 20 августа пожар на территории Новопетровского лесного урочища Николаевской области ликвидирован.

К ликвидации пожара привлекалось 240 человек и 52 единицы техники.

По данным спасателей, 19 августа около 12:00 вблизи с. Новопетровка Новоодесского района в лесном урочище Новопетровское произошло возгорание лесной подстилки около 50 га отдельными ячейками. Тушение осложнялось сильным ветром (6-10 м/с).