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Президент Петр Порошенко во время рабочей поездки в Харьковскую область открыл отремонтированный мост через реку Северский Донец. Об этом сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

«Всегда говорят, что окопы разъединяют людей, а мосты – соединяют. Когда спрашиваешь у украинцев, что именно после мира, зарплаты должно делать государство, всегда был ответ – строить дороги», - сказал Порошенко, обращаясь к присутствующим на церемонии жителей города Изюм.

Он отметил, что значительная часть дорог не строились, а с началом агрессии, когда этим автодорогой стали доставлять стратегические грузы, «дорога, которая стала «дорогой жизни», была полностью разрушена». По словам Порошенко, автомобильная дорога Харьков-Изюм-Славянск была определена как одно из приоритетных направлений дорожного строительства.

Президент подчеркнул, что строительство автодороги и мостового перехода через реку Северский Донец стало возможным благодаря реализации эксперимента, когда на строительство направлялись средства от перевыполнения таможенных поступлений и благодаря программе децентрализации.

«Я обещал – средства, заработанные в территориальной общине, останутся в территориальной общине. И сегодня каждый мэр, каждый глава села, поселка, в том числе и глава города Изюм, могут это подтвердить – бюджеты территориальных общин выросли и превратились из касс выплаты заработной платы на реальные механизмы сдвигов в территориальных общинах», - сказал Порошенко.

Президент напомнил, что указанный эксперимент удачно начал работать во Львовской, Ивано-Франковской, Одесской областях. После этого он был распространен на территорию всей Украины.

Сметная стоимость капитального ремонта моста в Изюме на автомобильной дороге М-03 «Киев-Харьков-Довжанский» через реку Северский Донец составляет 22,8 млн грн. Последний капитальный ремонт был выполнен в 2000 году. Мост был построен в 1951 году.
ForUm

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