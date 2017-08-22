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23-24 августа публичный порядок и безопасность в Украине будут обеспечивать около 15 тыс. правоохранителей - сотрудников Нацполиции, военнослужащих Национальной гвардии и Государственной пограничной службы, специалистов ГосЧС. Об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, сообщает департамент коммуникации Национальной полиции Украины.

По его словам, только в столице в эти дни будут привлечены около 7 тыс. личного состава. 23 августа на улицах Киева будут патрулировать 1400, а 24-го - 4500 полицейских и гвардейцев.

«Для проведения публичных мероприятий во время празднования Дня Государственного Флага и Дня Независимости Украины МВД будет привлекать все свои подразделения - Национальную полицию, Национальную гвардию, Госпогранслужбу, Госслужбу по чрезвычайным ситуациям, Государственную миграционную службу», - заявил Яровой, подчеркнув важность четкого взаимодействия и координации между органами системы внутренних дел.

По словам председателя Нацполиции Сергея Князева, основой в слаженной работе правоохранителей во время празднования 26-летия Независимости Украины является правильно поставленные задачи для личного состава, который будет нести службу в праздничные дни, и четкое их соблюдение.

«Национальная полиция полностью готова к проведению праздников 23 и 24 числа и имеет достаточно сил, средств и навыков, чтобы гарантировать безопасность украинцев и гостей страны в эти дни», - отметил Князев.

Он добавил, что полиция должна продемонстрировать четкость, слаженность действий и профессионализм, ведь по результатам работы правоохранительных органов в мире складываться впечатление об их работе.

Напомним, 18 августа Национальная полиция Украины переведена на усиленный вариант несения службы. 
ForUm

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