По состоянию на 7:00 21 августа продолжается тушение отдельных очагов горения на территории «Полесского природного заповедника» Копищанского лесничества в Житомирской области. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

Накануне, 20 августа, около 14:55 на территории заповедника в 14 квартале произошло возгорание лесного массива отдельными очагами на площади около 120 га (из них 2 га верхового).

К ликвидации пожара привлечены 34 единицы техники и 192 человека, в том числе 2 самолета АН-32П и вертолет Ми-8.

Авиация ГосЧС осуществила ​​воздушную разведку и выполнила 10 сбросов воды (38 т) в местах интенсивного горения.