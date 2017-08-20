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На дне Тихого океана обнаружили обломки крейсера «Индианаполис», который был затоплен в июле 1945 года. Об этом сообщает телеканал CNN.

Обломки нашла группа гражданских исследователей, возглавляемая соучредителем Microsoft Полом Алленом, на глубине свыше 5,3 км, передает УНИАН.

«Индианаполис» затонул всего за 12 минут, что сделало невозможной отправку сигнала бедствия или развертывание спасательного оборудования. Перед атакой, 30 июля 1945 года, он успел завершить секретную миссию, доставив компоненты атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму.

Это, согласно командованию военно-морской истории и наследия в Вашингтоне, положило конец войне в Тихом океане. 

Большинство из 1196 моряков и морских пехотинцев с корабля не утонули, но погибли в океане от обезвоживания и нападений акул. 

Катастрофа крейсера вошла в историю ВМС США как наиболее массовая гибель личного состава (883 человека) в результате одного затопления.

 
ForUm

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