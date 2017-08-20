Экстремистская группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за нападение в Сургуте, в результате которого пострадали семь человек. Об этом сообщает Русская служба ВВС.

Днем 19 августа вооруженный ножом мужчина, двигаясь по центральным улицам города, напал на прохожих.

Прибывшие на место полицейские застрелили нападавшего, возбуждено уголовное дело по статье «покушение на убийство».

В соцсетях появились фотографии убитого: на них видно, что на нем черная одежда, к поясу пристегнута красная сумка. Как сообщает агентство СИА-ПРЕСС со ссылкой на источники в силовых структурах, на нападавшем был обнаружен муляж бомбы.

При этом ранее в пресс-службе Управления МВД по Ханты-Мансийскому автономному округу сообщили, что «версия о том, что нападение является терактом, не является основной».

По информации СКР, личность напавшего предварительно установлена. Сейчас проверяются данные о его психических заболеваниях.

Как рассказал интернет-изданию Znak.ru один из очевидцев происшествия, нападавший сначала сидел за столиком в летнем кафе, расположенном недалеко от ТЦ «Северный», затем вскочил и быстрым шагом направился в торговый центр. По словам очевидца, этот же молодой человек, находясь внутри, похоже, попытался поджечь здание, так как из входа повалил дым.

По словам заместителя директора департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа Владислава Нигматулина, четверо пострадавших в результате нападения находятся в тяжелом состоянии, один – в состоянии средней тяжести, двое были отпущены домой после оказания первой помощи.