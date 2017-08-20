Прошедшие сутки в зоне АТО завершились активизацией незаконных вооруженных формирований вдоль всей линии разграничения. Об этом сообщает пресс-центр штаба.

Так, на донецком направлении с 19:00 и почти до полуночи боевики обстреливали из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов опорные пункты в авдеевской промзоне. Также вечером под вражеским огнем оказались украинские позиции на подступах к Каменке, Пескам и Верхнеторецкого.

На луганском направлении противник из гранатометов бил по Малиновом и Троицком. А около 22:00 боевики применяли миномет калибра 82 миллиметра в районе Новотошковского.

На мариупольском направлении напряжение и дальше сохраняется неподалеку Старогнатовки. Здесь в конце суток НВФ обстреливали опорные пункты ВСУ из минометов и артиллерии калибра 152 миллиметра.

Вчера боевики из крупнокалиберных пулеметов обстреливали дома мирных жителей в поселке Зайцево, а около 19:00 из гранатометов били по Марьинке.

Всего за минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 30 раз нарушили перемирие. В результате боевых действий один украинский защитник получил ранения.