Военно-морские силы Украины не нуждаются в ракетном крейсере «Украина». Об этом сообщило Министерство обороны Украины в официальном письме ГК «Укроборонпром», сообщает пресс-служба госконцерна.

В Минобороны подтвердили, что достраивать крейсер для нужд ВСУ нецелесообразно. Этим решением министерство фактически сняло вопрос о необходимости содержания крейсера ГП «Николаевский судостроительный завод».

В «Укроборонпроме» подчеркнули, что Кабинет Министров должен как можно быстрее принять окончательное решение: нужен Украине ракетный крейсер «Украина» или нет. «Если нужен – «Укроборонпром» готов достроить судно, но для этого надо предусмотреть средства в государственном оборонном заказе на 2018 год. Если нет - есть два варианта: либо продавать недострой, поскольку он не отвечает военной доктрине, или предусмотреть в ГОУ на 2018 год деньги на дальнейшее содержание судна у причальной стенки. Концерн готов рассмотреть и другие варианты решения этой проблемы, предложенные Кабмином», – сказано в сообщении.

В «Укроборонпроме» напомнили, с февраля 2015 государство прекратило компенсировать расходы ГП «Николаевский судостроительный завод» на содержание ракетного крейсера «Украина». В результате долги государства перед заводом и его работниками достигли 61,1 млн грн. Выплаты этих средств хватило бы на погашение всех долгов по заработной плате и возобновление работы стратегически важного судостроительного предприятия Украины.

Ракетный крейсер «Украина» был спущен на воду 27 лет назад. Уже много лет его строительство «заморожено» на стадии готовности на 95%. Николаевский судостроительный завод уже 3 год самостоятельно выполняет работы по содержанию крейсера, ведь их прекращение приведет к разрушению его энергетических узлов, элементов оборудования, экологическому загрязнения акватории рек Буг и Ингул. Также в результате разрушения и проведения консервации специальных изделий и его составляющих стоимость крейсера в размере капитальных инвестиций упадет до стоимости металлолома.