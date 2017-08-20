В течение почти трех лет военных действий РФ на Донбассе погибли по меньшей мере 2500 мирных граждан Украины; от 7000 до 9000 были ранены.

Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел по случаю Всемирного дня гуманитарной помощи.

«Война продолжает забирать и калечить человеческие жизни: только в первом полугодии этого года ее жертвами стали более 400 гражданских лиц, что на 60% больше, чем за такой же период 2016 года», - подчеркнули в МИД.

Продолжающиеся нарушения режима прекращения огня, наличие значительных заминированных площадей представляет угрозу жизни для почти 800 тыс. украинцев, проживающих рядом с линией соприкосновения.

«Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ регулярно фиксирует многочисленные случаи расположения контролируемыми Россией незаконными вооруженными формированиями военных позиций, вооружения и военной техники в населенных районах, захват объектов частной собственности и административных помещений, в частности школ, детских садов и больниц», - говорится в сообщении.

Около 4% всего населения Украины, почти 1,6 млн, стали внутренне перемещенными лицами из-за боевых действий. Более 3,8 млн граждан с обеих сторон линии соприкосновения нуждаются в гуманитарной помощи.

«Глубоко благодарны за весомую помощь, предоставляемую организациями системы ООН, Международным Комитетом Красного Креста, странами-партнерами и международными неправительственными организациями для решения гуманитарных проблем на оккупированных территориях. Надеемся на дальнейшее международную поддержку в этом вопросе», - резюмировали в МИД и призвали государства-доноры активизировать усилия для мобилизации финансовых ресурсов, необходимых для реализации Плана гуманитарного реагирования ООН в Украине в 2017 году.