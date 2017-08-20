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В Донецке в результате самовозгорания взорвался грузовой автомобиль с незарегистрированным оружием и боеприпасами, сообщила пресс-служба штаба АТО.

«По оперативным данным на территориях, временно не подконтрольных украинской власти, боевики все чаще занимаются контрабандой неучтенного оружия. Так, в ходе проверки российскими кураторами 11 отдельного мотострелкового полка, который находится в Донецке, в результате самовозгорания взорвался грузовой автомобиль. В нем находилось незарегистрированное оружие и боеприпасы. Чтобы избежать ответственности командованию 1 армейского корпуса ВС РФ доложили о применении силами АТО подрывных зарядов с использованием беспилотного летательного аппарата», - говорится в сообщении.
ForUm

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