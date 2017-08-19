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Кабинет Министров назначил Александра Серегина членом Национального агентства по предотвращению коррупции.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в пятницу, передают Українські Новини.

После назначения Серегина в НАПК работает 4 из 5 членов. На пятого члена агентства объявлен конкурс, собеседования с кандидатами запланированы на сентябрь.

Серегин – 1977 года рождения, адвокат, сооснователь адвокатского объединения «Серегин, Стоянов и партнеры».

В 2004 году получил адвокатское удостоверение, а в 2012 году был избран в квалификационно-дисциплинарную комиссию адвокатуры Киевской области

Также он является доцентом кафедры международного частного права Института международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

С 2007 года представляет интересы общественного объединения «Антирейдерский союз предпринимателей», с 2013 года - общественного объединения «Антикоррупционный предпринимательский фронт».

Напомним, 9 июня член Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) Руслан Рябошапка подал в отставку.

18 августа Кабмин удовлетворил заявление Руслана Радецкого об отставке с должности члена НАПК.
ForUm

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