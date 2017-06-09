Член Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) Руслан Рябошапка решил подать в отставку. Об этом он сообщил в Facebook.

«Поддерживая требования общества и правительства, с целью скорейшего налаживания эффективной работы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, я сегодня подал в Кабинет Министров Украины заявление об отставке с должности члена агентства», - отметил он.

По его словам, ситуация вокруг работы НАПК требует немедленного решения. «Ведь промедление с этим дискредитирует не только идею эффективного органа по предупреждению коррупции, но и усиливает разочарование наших соотечественников в возможности добиться ощутимых результатов в преодолении коррупции», - считает Рябошапка.

«НАПК - мощный и потенциально эффективный элемент антикоррупционной инфраструктуры в Украине. Однако этот инструмент не используется по назначению», - подчеркнул он.

Рябошапка призвал народных депутатов как можно быстрее принять в целом законопроект о реорганизации агентства.