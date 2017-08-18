Кабинет Министров назначил пресс-секретарем премьер-министра Владимира Гройсмана бывшего генерального директора телеканала НТН Александра Мельничука. Об этом сообщают Українські Новини со ссылкой на Мельничука.

Мельничук родился 3 июля 1970 года, в 1992 году окончил Львовский национальный университет имени Ивана Франко.

С 1992 года – ведущий программ на Ривненском областном радио, а с 1994 года – на Ривненском телевидении.

С 1996 года – старший офицер по связям с прессой в 13-м армейском корпусе Вооруженных сил.

С 1997 года – редактор на «Радио Трек» (Ривне).

Позже Мельничук работал заместителем генерального директора Национальной телекомпании Украины, гендиректором НТН, редактором и ведущим телеканала «Интер».

С декабря 2016 по май 2017 года – заместитель генерального директора Публичное акционерное общество «Национальная общественная телерадиокомпания Украины» (НОТУ).

Как сообщал ForUm, 17 июля Дмитрий Столярчук подал в отставку с поста пресс-секретаря премьера-министра Владимира Гройсмана.