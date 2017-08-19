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Кабинет Министров Украины удовлетворил заявление Руслана Радецкого об отставке с должности члена Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.

«Прекратить досрочно полномочия члена Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Радецкого Руслана Станиславовича в связи с подачей заявления об отставке», - говорится в документе.

Напомним, 9 июня подал в отставку член НАПК Руслан Рябошапка.  
ForUm

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