Кабинет Министров Украины удовлетворил заявление Руслана Радецкого об отставке с должности члена Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.
Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.
«Прекратить досрочно полномочия члена Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Радецкого Руслана Станиславовича в связи с подачей заявления об отставке», - говорится в документе.
Напомним, 9 июня подал в отставку член НАПК Руслан Рябошапка.
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