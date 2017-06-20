И.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун заявляет, что в настоящее время не видит необходимости в объявлении во Львове чрезвычайной экологической ситуации из-за проблем с вывозом мусора.

Об этом она заявила во время обследования переполненных мусорных площадок 20 июня во Львове, передает Радио Свобода.

Однако, по словам и.о. министра, проведенные на местах скопления мусора анализы почвы показали «очень высокий уровень бактерий», что означает опасность роста заболеваемости среди населения. Кроме того, она выразила обеспокоенность тем, что во многих случаях кучи мусора находятся вблизи детских площадок.

В связи с этим Супрун призвала быстрее решить проблему с мусором во Львове и других городах Украины.

По последним данным городских властей Львова, на 37% площадок города накоплен мусор, который не вывозят более месяца.

Напомним, Львовская городская комиссия по чрезвычайным ситуациям дважды обращалась к правительству, президенту, парламенту и Совета нацбезопасности и обороны с просьбой об объявлении Львова зоной чрезвычайной экологической ситуации и попросила помочь с вывозом мусора.

Мэр Львова Андрей Садовый накануне заявил, что в городе накопилось 8500 тонн твердых бытовых отходов, которые никуда вывозить.

19 июня председатель фракции «Самопомощь» Олег Березюк объявил голодовку, требуя от властей Украины решить проблему с мусором во Львове. 20 июня к нему присоединилась вице-спикер парламента Оксана Сыроед и нардеп Тарас Пастух.

Тем временем начальник управления информационной политики Львовской облгосадминистрации Ольга Березюк (однофамилица Березюка) сообщила в Facebook, что тоже объявляет голодовку, но из-за бесхозяйственности Львовского городского совета.