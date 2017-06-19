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Власти Львова снова обратились к Президенту Петру Порошенко и премьер-министру Владимиру Гройсману с просьбой ввести на территории города режим чрезвычайной экологической ситуации. Об этом сообщил мэр города Андрей Садовый.

«Комиссия по чрезвычайным ситуациям Львова в который раз обратилась к Президенту и премьер-министру с просьбой о введении в городе режима чрезвычайной экологической ситуации. На все предыдущие обращения – тотальный игнор и «хи-хи». Верх цинизма - это облава полиции и изъятие документов и всех предыдущих протоколов комиссии ЧС. Между тем в городе 8500 тонн невывезенных ТБО (это 850 грузовиков), которые некуда вывозить. Ситуация критическая», - написал он в Facebook.

По словам Садового, в субботу полиция вновь задержала и пытается вернуть во Львов грузовики со всеми легальными документами на вывоз ТБО из города.

«Подозреваю, это вполне доступно объясняет молчание центральной власти в ответ на просьбу Львова о помощи», - заявил он.

Напомним, 12 июня мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что городская комиссия обратилась к правительству с просьбой объявить Львов зоной чрезвычайной экологической ситуации.

14 июня Гройсман раскритиковал Садового за неспособность самостоятельно решить проблему с мусором во Львове.

 
ForUm

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