Председатель парламентской фракции «Самопомич» Олег Березюк объявил голодовку и покинул заседание согласительного совета ВР, сообщает 112 Украина.

«Протестуя против издевательства над городом, который является символом свободы, поддерживая львовян, которые всегда терпеливы и толерантны к власти, потому что верят в государство и хотят его видеть, а это государство в лице центральной власти над ними цинично издевается. Требуя прекращения этого издевательства и прекращения лжи в государстве я, как человек, врач и народный депутат Украины, принял необычное для себя решение. Никогда не думал, что это решение я буду принимать в ХХІ веке здесь. Я объявляю голодовку, поддерживая львовян и протестуя против произвола центральной власти в Украине. В ХХІ веке, к сожалению», - заявил Березюк.

Отметим, глава парламентской фракции ничего не сказал о мусорной проблеме.

Как известно, проблему львовского мусора обострил пожар на Грибовической свалке в мае 2016 года, после которого на полигон прекратили отгружать отходы. Львовские власти пытались договориться о вывозе мусора в другие регионы, но натолкнулись на протесты их жителей. Из-за ситуации с мусором деятельность городского головы подвергалась критике со стороны президента и премьера. В частности, Петр Порошенко говорил, что Садовый «за два с половиной мэрских срока не смог решить острейший коммунальный вопрос и буквально засыпал мусором самый красивый европейский город Украины».

12 июня мэр Львова сообщил, что городская комиссия обратилась к правительству с просьбой объявить Львов зоной чрезвычайной экологической ситуации.

14 июня Гройсман раскритиковал Садового за неспособность самостоятельно решить проблему с мусором во Львове.