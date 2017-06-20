Вице-спикер Верховной Рады Оксана Сыроид присоединилась к голодовке председателя депутатской фракции «Самопомочи» Олега Березюка.

«Я присоединяюсь к нему (к Олегу Березюку. – Ред.), я буду голодать», - сказала она.

По ее словам, таким образом, этой акцией они постараются «защитить людей от произвола власти», сообщает Укринформ.

Сейчас Сыроид ведет пленарное заседание из-за отсутствия в президиуме председателя ВР и его первого заместителя.

Как ранее сообщал ForUm, 19 июня председатель парламентской фракции «Самопомич» Олег Березюк объявил голодовку в поддержку львовян, страдающих от проблем с вывозом мусора.