также в разделеПолитика
США расширили санкции против российских компаний и частных лиц 14
Порошенко встретился с Трампом 37
Порошенко обсудил с американским министром поставки топлива в Украину 14
Ряд европейских политиков призвали ЕС усилить санкции против РФ 37
Рада приняла в первом чтении законопроект по судебной реформе 33
Сыроид решила голодать вместе с Березюком 58
Парубий озвучил основные положения законопроекта о реинтеграции Донбасса 232
В Конгрессе США отложили голосование по новым санкциям против РФ 96
В Белом доме назвали время встречи Порошенко с Трампом 198
Порошенко: Мы имеем фантастическую программу визита в США 94
Турчинов представил концепцию реинтеграции Донбасса 194
Тимошенко призвала парламент объединиться против убийственных реформ власти 114
Стець назвал имя своего преемника 69
В БПП рассказали подробности законопроекта о реинтеграции Донбасса 101
Комитеты ВР еще не определились по заявлениям об отставке Стеця и Кутового 24
ГПУ сообщила о подозрении первому замглавы Генштаба РФ 55
Березюк будет ночевать под АП 73
НФ требует направить 500 миллионов из «денег Януковича» на «Стену» Яценюка 65

Народный депутат от «Сапомочи» Тарас Пастух вслед за вице-спикером Верховной Рады Оксаной Сыроид присоединился к голодовке лидера фракции Олега Березюка. Об этом говорится в сообщении политсилы на странице в Facebook.

«Год времени с экранов телеканалов вся страна слышала, как якобы все государственные органы помогают Львову и как Львов беспомощен. В то же время все усилия государственного аппарата были направлены на то, чтобы не выпустить ни одного автомобиля из города», - заявили в политсиле.

Напомним, 19 июня Олег Березюк объявил голодовку. В тот же день стало известно, что власти Львова снова попросили Кабмин и Президента Украины Петра Порошенко ввести в городе режим чрезвычайной ситуации из-за мусора, который не вывозят.

Утром 20 июня Оксана Сыроид объявила, что присоединяется к голодовке вслед за Березюком. Она подтвердила, что будет ночевать под стенами Администрации Президента.

Тем временем начальник управления информационной политики Львовской облгосадминистрации Ольга Березюк сообщила в Facebook, что тоже объявляет голодовку, но из-за бесхозяйственности Львовского городского совета.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

31
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года