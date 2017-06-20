Народный депутат от «Сапомочи» Тарас Пастух вслед за вице-спикером Верховной Рады Оксаной Сыроид присоединился к голодовке лидера фракции Олега Березюка. Об этом говорится в сообщении политсилы на странице в Facebook.

«Год времени с экранов телеканалов вся страна слышала, как якобы все государственные органы помогают Львову и как Львов беспомощен. В то же время все усилия государственного аппарата были направлены на то, чтобы не выпустить ни одного автомобиля из города», - заявили в политсиле.

Напомним, 19 июня Олег Березюк объявил голодовку. В тот же день стало известно, что власти Львова снова попросили Кабмин и Президента Украины Петра Порошенко ввести в городе режим чрезвычайной ситуации из-за мусора, который не вывозят.

Утром 20 июня Оксана Сыроид объявила, что присоединяется к голодовке вслед за Березюком. Она подтвердила, что будет ночевать под стенами Администрации Президента.

Тем временем начальник управления информационной политики Львовской облгосадминистрации Ольга Березюк сообщила в Facebook, что тоже объявляет голодовку, но из-за бесхозяйственности Львовского городского совета.