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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман дал поручение вице-премьеру Геннадию Зубко возглавить специальную группу чиновников, которые совместно с областной властью помогут найти решение проблемы утилизации мусора во Львове. Об этом глава правительства сказал в ходе общения с журналистами на Киевщине, сообщает пресс-служба Кабмина.

«Завтра я направляю во Львов вице-премьер-министра Геннадия Зубко, который возглавит группу в составе чиновников Минприроды и ГосЧС. Также я дал поручение председателю ОГА Олегу Синютке организовать встречи с мэрами – будем просить их помочь провести необходимые работы и вычистить Львов от мусора», - заявил Гройсман.

Он также напомнил, что вчера, 19 июня, во время специального селектора с регионами он обратился к руководителям областей и городов помочь Львову, поскольку власти города «явно не способны справиться с проблемой мусора», хотя вопрос утилизации мусора находятся в исключительной компетенции именно руководства городов.

Напомним, 12 июня мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что городская комиссия обратилась к правительству с просьбой объявить Львов зоной чрезвычайной экологической ситуации.

14 июня Гройсман раскритиковал Садового за неспособность самостоятельно решить проблему с мусором во Львове.

19 июня власти Львова снова обратились к Президенту Петру Порошенко и премьер-министру Владимиру Гройсману с просьбой ввести на территории города режим чрезвычайной экологической ситуации. 
ForUm

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