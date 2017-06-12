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Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что городская комиссия обратилась к правительству с просьбой объявить Львов зоной чрезвычайной экологической ситуации. Об этом он написал в Facebook.

«Только что городская комиссия обратилась к правительству, чтобы объявить Львов зоной чрезвычайной экологической ситуации. Организаторы «мусорной» блокады могут начинать праздновать. У нас действительно не осталось других возможностей для избежания экологического бедствия. Держались год! Поверили также в подписи госчиновников под меморандумом о снятии блокады. Оказалось, зря поверили», - отметил он.

Говоря о строительстве мусороперерабатывающего завода, Садовый заявил, что французские эксперты совместно с украинскими активно работают над технологическими параметрами и проектом. «Завершаем детальное изучение предложенного ими участка под завод на территории ТЭЦ-2, который, по моему мнению, является оптимальным. Но в любом случае, строительство такого завода - это 2 года. Начать сможем в этом году», - подытожил мэр Львова.

Напомним, 21 апреля Львовская областная государственная администрация, облсовет, горсовет и органы местного самоуправления Львовщины, на территории которых расположены полигоны/свалки захоронения твердых бытовых отходов, заключили и подписали двухлетний Меморандум об обращении с твердыми бытовыми отходами.

Предполагалось, что документ обеспечит гарантии захоронения отходов на полигонах и свалках во Львовской области и гарантии финансовой поддержки предприятий и городов, которые обеспечат прием отходов и обустройство полигонов.

В тот же день мэр Львова Андрей Садовый заявил о прекращении мусорной блокады города.

 
ForUm

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