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Премьер-министр Владимир Гройсман поручил вице-премьер-министру Геннадию Зубко и председателю Львовской ОГА Олегу Синютке помочь разрешить ситуацию с мусором во Львове, сообщили ForUm’у в департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.

«Если львовский городской голова не способен решить проблему мусора, то львовяне не должны от этого страдать! Надо объединять усилия и еще раз помогать жителям Львова. Несколько раз говорил по ситуации с председателем ОГА Олегом Синюткой. Договорились, что он соберет городских голов области и попросит их еще раз прийти на помощь львовянам. Вице-премьер-министру Геннадию Зубко поручил также поработать с председателями ОГА и мэрами других областей», - сказал Гройсман.

По его словам, во Львове сейчас находится и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, которая оценит эпидемиологическую ситуацию. «В течение этого года уже не раз мне приходилось организовывать помощь Львову и хочу и сегодня заверить, что львовян наедине с этой ситуацией не оставим», - заверил глава правительства.

Напомним, 12 июня мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что городская комиссия обратилась к правительству с просьбой объявить Львов зоной чрезвычайной экологической ситуации.

14 июня Гройсман раскритиковал Садового за неспособность самостоятельно решить проблему с мусором во Львове.

19 июня власти Львова снова обратились к Президенту Петру Порошенко и премьер-министру Владимиру Гройсману с просьбой ввести на территории города режим чрезвычайной экологической ситуации. 
ForUm

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